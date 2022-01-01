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DRAGONFORCE завершили сочинение



Гитарист DRAGONFORCE Herman Li в недавней беседе сообщил. что группа закончила сочинение материала для нового альбома:



«Я пока ничего не могу вам сказать. По крайней мере, пока все не будет готово. Потому что все постоянно меняется, и части постоянно движутся, смещаются и меняются. Даже если он уже создан, всегда будут сюрпризы в плане того, что с ним произойдет. Но я могу сказать, что мы потихоньку работаем над проектом».



На вопрос о том, есть ли у него примерная дата, когда все может быть выпущено, он ответил:



«Если честно, то нет. И причина в этом из-за постоянно меняющейся ситуации в музыкальной индустрии, со всеми стримами и прочем. С учетом этого релиз занимает долгое время подготовки — куда дольше чем раньше — поэтому я не знаю. Одно могу сказать, что не хочу свести материал, а потом долго сидеть и не выпускать его из-за постоянных задержек, так что по итогу никто его и не услышит. Я бы предпочел раздать его бесплатно до того, как такое случится, но и это уже не гарантия. Так что, чтобы максимизировать потенциал успеха альбома, я должен планировать всё заранее. Так что, я не знаю. Он выйдет когда угодно, может быть, в следующем году, а может быть, через год. Следите за новостями».







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