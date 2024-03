Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

сегодня



В рамках недавней беседы с гитаристом DRAGONFORCE Herman'ом LI у него спросили, почему для нового альбома группа записала кавер-версию хита Тейлор Свифт:



«На последнем альбоме [2019 года] "Extreme Power Metal", ["My Heart Will Go On"] Селин Дион, это все дело рук Sam [Totman, гитарист DRAGONFORCE]. Он очень хотел записать песню Селин Дион. Я сказал: хорошо, Селин Дион — это круто. Я не собираюсь с этим спорить. А для этого альбома я хотел сделать Тейлор Свифт, потому что мне нужно было послушать — за последние четыре года я послушал очень много Тейлор Свифт, просто очень много. Я не ожидала, что это случится в моей жизни, но это случилось, потому что у меня родился ребенок — у меня родилась дочь. Моя дочь родилась четыре года назад, и я стал подбирать для нее музыку, чтобы она не плакала и не отвлекала ребенка. Так я услышала много песен Тейлор Свифт, и они мне очень понравились. Песни очень запоминающиеся, а продюсирование мне показалось просто невероятным. Поэтому я сказала Sam'у: "Думаю, нам стоит сделать кавер на "Wildest Dreams" Тейлор Свифт". Он ответил: "Ну что ты. Ты серьезно?" Он не знал Тейлор Свифт, если честно. Живя в Англии, он не слышал ее — он никогда не слышал эту песню раньше. Но мне удалось убедить его, и я понял: "Это сработает". Мы играли ее вживую во время последнего тура, и люди были просто без ума от этой песни. Так что это забавно. Она просто добавляет в альбом и на концерт еще один веселый компонент».



На вопрос о том, что его дочь думает о кавере DRAGONFORCE на "Wildest Dreams", он ответил:



«Вообще-то она его не слышала. По какой-то причине я не включал ей эту песню. У меня нет этого альбома на телефоне, и каждый раз, когда я сажусь в машину, я слушаю саундтрек к фильму "Тачки 2" или "Тачки 3". Так что сейчас мы находимся в фазе "Тачек". Так что мы вернемся к этому, когда придет время!»







