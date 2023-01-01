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Как DRAGONFORCE попали на Napalm



Гитарист DRAGONFORCE Herman Li ответил на вопрос о том, как группа оказалась на Napalm Records:



«Мы взяли с собой в тур группу VISIONS OF ATLANTIS, а парень из VISIONS OF ATLANTIS, барабанщик [Thomas Caser], вообще-то работает в Napalm Records. Он увидел, насколько мы круты, и заявил: "Мы должны подписать контракт с DRAGONFORCE". Я игнорировал его почти два года: "А, неважно. Мне всё равно. Мне не нужен рекорд-лейбл". А потом оказалось, что эти ребята просто охренительные. И я сказал: "Знаете что? Давайте сделаем это вместе". Да».







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