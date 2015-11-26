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DragonForce

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26 окт 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

27 авг 2021 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

19 май 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER

5 апр 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...

28 фев 2021 : 		 Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE

10 фев 2021 : 		 Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE

21 дек 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты

29 ноя 2020 : 		 Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE

30 окт 2020 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE

10 сен 2020 : 		 Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»

12 авг 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO

23 июн 2020 : 		 У DRAGONFORCE почти готов новый альбом

13 апр 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

8 мар 2020 : 		 DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником

3 мар 2020 : 		 Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу

6 фев 2020 : 		 DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL

2 фев 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»

17 янв 2020 : 		 ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE

2 окт 2019 : 		 Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019

26 сен 2019 : 		 Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE

25 сен 2019 : 		 Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE

23 сен 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

28 авг 2019 : 		 Новое видео DRAGONFORCE
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"Strangers", новое видео группы DRAGONFORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Extreme Power Metal", выпущенного в 2019 году.

DRAGONFORCE Goes Full '80s Glam In 'Strangers' Video, Announces North American Tour With BATTLE BEAST





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