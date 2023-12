сегодня



DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES



DEATH ANGEL сыграли две классические темы THE BEATLES — "Can't Buy Me Love" и "Help!" — в рамках рождественских концертов, состоявшихся 21 и 22 декабря в The Great American Music Hall, San Francisco, California.



















