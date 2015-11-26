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Death Angel

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2 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
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Новая песня DEATH ANGEL



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"Humanicide", новая песня группы DEATH ANGEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Humanicide", выход которого запланирован на 31 мая на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Humanicide
02. Divine Defector
03. Aggressor
04. I Came For Blood
05. Immortal Behated
06. Alive and Screaming
07. The Pack
08. Ghost of Me
09. Revelation Song
10. Of Rats and Men
11. The Day I Walked Away (bonus track)

DEATH ANGEL To Release Humanicide Album In May; Title Track Visualizer Streaming






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