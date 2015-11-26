Новая песня DEATH ANGEL

"Humanicide", новая песня группы DEATH ANGEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Humanicide", выход которого запланирован на 31 мая на Nuclear Blast Records.
Трек-лист:
01. Humanicide
02. Divine Defector
03. Aggressor
04. I Came For Blood
05. Immortal Behated
06. Alive and Screaming
07. The Pack
08. Ghost of Me
09. Revelation Song
10. Of Rats and Men
11. The Day I Walked Away (bonus track)
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