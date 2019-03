сегодня



Новая песня DEATH ANGEL



"Humanicide", новая песня группы DEATH ANGEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Humanicide", выход которого запланирован на 31 мая на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Humanicide

02. Divine Defector

03. Aggressor

04. I Came For Blood

05. Immortal Behated

06. Alive and Screaming

07. The Pack

08. Ghost of Me

09. Revelation Song

10. Of Rats and Men

11. The Day I Walked Away (bonus track)















