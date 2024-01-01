Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?

В рамках беседы с вокалистом DEATH ANGEL Mark'ом Osegueda у него спросили, стоит ли ждать от группы сингла в этом году:
«Хороший вопрос. Я не знаю. Мы скорее альбомная группа. Потому что мы хотим написать целую кучу музыки и отобрать лучшие песни, которые, по нашему мнению, станут солидной, крепкой, цельной, суровой пластинкой, особенно после "Humanicide" и после того, как прошло уже пять лет с момента выхода последнего [студийного альбома]. Так что я полагаю, что мы хотим добиться наилучшего продукта».
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