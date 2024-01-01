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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 30
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Death Angel

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13 мар 2024 : 		 Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?

7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA

27 дек 2023 : 		 Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра

25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

14 дек 2023 : 		 Стрим рождественского шоу DEATH ANGEL

29 окт 2023 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках

31 июл 2023 : 		 DEATH ANGEL медленно работают над новым материалом

27 янв 2023 : 		 DEATH ANGEL начали работу над новым материалом

10 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

1 июн 2022 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

1 фев 2022 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 янв 2022 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC

11 дек 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

2 дек 2021 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления DEATH ANGEL

28 ноя 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

19 ноя 2021 : 		 DEATH ANGEL: «Идеи есть!»

15 ноя 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

22 окт 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

6 июл 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID

4 май 2021 : 		 Стрим от DEATH ANGEL

10 фев 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»

29 янв 2021 : 		 DEATH ANGEL планируют запись

4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL
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Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?



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В рамках беседы с вокалистом DEATH ANGEL Mark'ом Osegueda у него спросили, стоит ли ждать от группы сингла в этом году:

«Хороший вопрос. Я не знаю. Мы скорее альбомная группа. Потому что мы хотим написать целую кучу музыки и отобрать лучшие песни, которые, по нашему мнению, станут солидной, крепкой, цельной, суровой пластинкой, особенно после "Humanicide" и после того, как прошло уже пять лет с момента выхода последнего [студийного альбома]. Так что я полагаю, что мы хотим добиться наилучшего продукта».




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