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Death Angel

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Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках



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Will Carroll в недавнем интервью рассказал о том, как для него прошли вторые две полоски COVID-19, которые он получил в начале октября:

«Конечно, моя вторая схватка с COVID была не такой интенсивной, как первая, но она точно дала мне пинка под зад. Я пролежал около недели. Это случилось сразу после того, как мы вернулись из поездки по Японии и Филиппинам. Мне было странно вспоминать, как я чувствовал себя в дни, предшествовавшие коме. Не самый приятный опыт.

Сейчас, когда я даю это интервью, я собираю вещи для нашего европейского совместного тура с SACRED REICH. Очевидно, что это будет потрясающий тур, и я с нетерпением жду выступления перед всеми нашими европейскими фэнами, но не буду врать, часть меня с ужасом ждет переезда через океан. Я чуть не умер от вируса/заболевания, которым заразился там, поэтому я всегда буду ассоциировать Европу с моим испытанием COVID, что очень печально, поскольку я люблю Европу»




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