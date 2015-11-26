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Death Angel

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Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»



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Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll в недавнем интервью вновь коснулся темы своей болезни COVID-19:

«Видения, которые у меня случились, пока я лежал в коме, были довольно страшными, и когда я очнулся, они были такими же ясными, как и день в моем сознании. Они были невероятно яркими. Когда я очнулся, то спросил у медсестры, в аду я или нет. Она ТАК на меня посмотрела и ушла. Так что да, это небольшая часть большой истории, знаешь, как пережить COVID, находясь в коме в течение 12 дней, когда врачи уже решили, что я умру. Они были шокированы, что я очнулся и пришел в себя. Так что это определенно зацепило меня чуть больше, чем просто видение того, что я попаду в ад. Но жаль, что все новостные каналы исказили мою историю, отрыгнули и изменили её ради своих собственных целей. Когда ты получаешь поддержку от вокалиста [открыто христианской группы] STRYPER, ты понимаешь, что что-то пошло не так (смеётся)».

На вопрос о том, был ли он шокирован поддержкой, Will ответил:

«Да, это и правда стало шоком. На самом деле больнице понадобилась пара дней, чтобы вернуть некоторые из моих личных вещей. Поэтому у меня не было телефона в первый или второй день, когда я находился в сознании. Но когда его наконец-то мне передали, я его включил и просто не мог поверить, сколько людей из ближнего и дальнего круга, сколько людей со всего мира обратились ко мне. Люди, которых я даже не знаю, такие как Jay Jay French из TWISTED SISTER. Да! Я люблю TWISTED SISTER! Это было действительно круто, чувак. Я был ошеломлён и лишился дара речи. Так что это часть моего духовного пробуждения, называйте это так. Я никогда по-настоящему не верил в силу молитвы или кармы или чего-то подобного, и этот опыт заставил меня по-новому взглянуть на некоторые вещи. Я не урождённый христианин или что-то вроде того, как хочет представить меня грёбаный "Нью-Йорк Пост". Но теперь я верю силу молитвы. Правда верю».

Will также обратился к документально зафиксированным всплескам числа случаев COVID-19 по всей территории США в связи с ослаблением ограничений изоляции всего несколько недель назад.

«Я могу заметить, что все становятся нетерпеливыми, и я в том числе. Ты хочешь двигаться, вернуться к своему ежедневному распорядку дня, ходить на шоу и делать всё, что тебе нравится, но кажется, что многие люди становятся просто нетерпеливыми и игнорируют правила, не носят маски. Я каждый день выхожу на прогулки по району и вижу кучу людей без масок. Это расстраивает, я не хотел бы пожелать того, что я пережил, даже моему злейшему врагу. Так я никогда не болел в своей жизни. Это было ужасное чувство, и я ощущал, что умру. Жаль, что люди либо игнорировали это всё время, либо начинают думать, что теперь можно ходить без маски и забить на дистанцирование. Это очень печально и очень тревожно».

DEATH ANGEL Drummer:



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