Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью



Nuclear Blast второго октября выпустит бокс-сет DEATH ANGEL, получивший название "The Enigma Years 1987-1990" и включающий альбомы "The Ultra-Violence" (включая продюсированное Kirk'ом Hammett'ом демо "Kill As One") , "Frolic Through The Park", "Fall From Grace" и "Rarities".



Трек-лист:



CD 1:



"The Ultra-Violence" (1987)



01. Thrashers



02. Evil Priest



03. Voracious Souls



04. Kill As One



05. The Ultra-Violence



06. Mistress Of Pain



07. Final Death



08. I.P.F.S.



Bonus tracks



"Kill As One" demo



09. Thrashers



10. Kill As One



11. The Ultra-Violence



CD 2:



"Frolic Through The Park" (1988)



01. 3rd Floor



02. Road Mutants



03. Why You Do This



04. Bored



05. Devil’s Metal



06. Confused



07. Guilty Of Innocence



08. Open Up



09. Shores Of Sin



10. Cold Gin



11. Mind Rape



Bonus tracks



12. Dehumanization



13. Silent Killer



14. Witches Of Knave



CD 3:



"Fall From Grace" (1990)



01. Evil Priest



02. Why You Do This



03. Mistress Of Pain



04. Road Mutants



05. Voracious Souls



06. Confused



07. Bored



08. Kill As One



09. Guilty Of Innocence



10. Shores Of Sin



11. Final Death



Bonus track



12. 3rd Floor



CD 4:



"Rarities" (2005)



01. Vulture's Nest



02. The Hurt



03. Conflict Of Interest



04. A Passing Thought



05. Elergy



06. Aspirations



07. Dismal



08. The Morrows Memoirs



09. Samson



10. Frolic Through The Park



11. Betrayed











