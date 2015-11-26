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DEATH ANGEL : «Идеи есть!»



Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно нового альбома:



«Есть планы [записать новый альбом]. Сейчас это просто слухи и идеи. Мы ещё не сели за стол и не собрали их воедино. Но планы есть. Кто знает? Мы можем подготовить альбом через два месяца, а можем и не подготовить. Всё зависит от ситуации. Трудно предсказать будущее, потому что сейчас в мире такая обстановка. Я знаю, что наш [североамериканский] тур с TESTAMENT и EXODUS перенесли на апрель-май [2022 года]. Так что у нас есть время, чтобы заняться сочинительством. И кто знает? Может быть, к тому времени у нас что-то получится, а может быть, и нет. Но кое-какие идеи уже есть, это точно».







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