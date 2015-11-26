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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 89
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*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 32
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
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Death Angel

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19 ноя 2021 : 		 DEATH ANGEL: «Идеи есть!»

15 ноя 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

22 окт 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

6 июл 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID

4 май 2021 : 		 Стрим от DEATH ANGEL

10 фев 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»

29 янв 2021 : 		 DEATH ANGEL планируют запись

4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL

17 дек 2020 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»

23 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

11 окт 2020 : 		 DEATH ANGEL записали кавер-версию QUEEN

1 авг 2020 : 		 Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью

3 июл 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»

26 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Моя история о встрече с Сатаной излишне раздута»

25 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сатана в обличье женщины превратил меня в блюющего Джаббу»

26 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Я видел дьявола, и это была женщина»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Врачи думали, что я умру»

9 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL вернулся домой

3 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»

30 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о состоянии здоровья ударника DEATH ANGEL

27 мар 2020 : 		 DEATH ANGEL: «Мы благодарны за вашу поддержку»

24 мар 2020 : 		 Барабанщику DEATH ANGEL уже лучше

23 мар 2020 : 		 GARY HOLT подтвердил, что барабанщик DEATH ANGEL «очень болен»

23 мар 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL «очень плох»
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|||| сегодня

DEATH ANGEL: «Идеи есть!»



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Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно нового альбома:

«Есть планы [записать новый альбом]. Сейчас это просто слухи и идеи. Мы ещё не сели за стол и не собрали их воедино. Но планы есть. Кто знает? Мы можем подготовить альбом через два месяца, а можем и не подготовить. Всё зависит от ситуации. Трудно предсказать будущее, потому что сейчас в мире такая обстановка. Я знаю, что наш [североамериканский] тур с TESTAMENT и EXODUS перенесли на апрель-май [2022 года]. Так что у нас есть время, чтобы заняться сочинительством. И кто знает? Может быть, к тому времени у нас что-то получится, а может быть, и нет. Но кое-какие идеи уже есть, это точно».

DEATH ANGEL Has Ideas





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