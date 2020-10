сегодня



Трейлер нового релиза DEATH ANGEL



DEATH ANGEL опубликовали трейлер к ЕР "Under Pressure", выход которого состоялся в цифровом виде на Nuclear Blast. За сведение нового цифрового ЕР отвечал Max Norman (OZZY OSBOURNE, MEGADETH, BAD COMPANY), а мастеринг выполнил Ted Jensen (LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, HALESTORM).



Трек-лист ЕР:



01. Under Pressure



02. Faded Remains



03. A Room With A View (2020 Acoustic Version)



04. Revelation Song (2020 Acoustic Version)







