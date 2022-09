сегодня



Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL



Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Ultra-Violence" / "Mistress Of Pain"

"Voracious Souls"

"Seemingly Endless Time"

"The Dream Calls For Blood"

"Caster Of Shame"

"The Moth"

"Humanicide"

"Thrown To The Wolves"







