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Барабанщик DEATH ANGEL : «Не думайте, что это просто простуда»



Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о людях, считающих что COVID-19 — всего лишь простуда, и что опасность излишне преувеличена:



«У меня и раньше был грипп и, судя по моему опыту, это всё было в тысячу раз хуже. Просто бороться за дыхание — это действительно самая страшная вещь, которую я когда-либо испытывал, — бороться, чтобы остаться в живых. И с тех пор я регулярно обращаюсь к врачу, и когда меня выписали из больницы, я сделал два-три теста на COVID. Я был очень осторожен — всегда носил маску, когда выходил на улицу и делал всё, что мог, чтобы сохранить позитивное настроение».



На вопрос о том, что он думает о том, как с последствиями коронавируса справляется Дональд Трамп, который преуменьшает текущие всплески, приписывая рост случаев повышенному тестированию, он ответил:



«Я стараюсь не слишком увлекаться, потому что я просто сойду с ума. Всякий раз, когда я вижу, что он затевает и что он говорит о коронавирусе, это очень расстраивает; я становлюсь очень злым. Так что, как я сказал, я не слежу за этим каждый день. Я был бы в полном дерьме. Поэтому я стараюсь избегать этого как можно больше».













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