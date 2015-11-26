Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

Death Angel

*



10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»

23 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

11 окт 2020 : 		 DEATH ANGEL записали кавер-версию QUEEN

1 авг 2020 : 		 Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью

3 июл 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»

26 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Моя история о встрече с Сатаной излишне раздута»

25 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сатана в обличье женщины превратил меня в блюющего Джаббу»

26 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Я видел дьявола, и это была женщина»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Врачи думали, что я умру»

9 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL вернулся домой

3 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»

30 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о состоянии здоровья ударника DEATH ANGEL

27 мар 2020 : 		 DEATH ANGEL: «Мы благодарны за вашу поддержку»

24 мар 2020 : 		 Барабанщику DEATH ANGEL уже лучше

23 мар 2020 : 		 GARY HOLT подтвердил, что барабанщик DEATH ANGEL «очень болен»

23 мар 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL «очень плох»

18 янв 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL: «Будет здорово выиграть Грэмми»

22 ноя 2019 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

3 июл 2019 : 		 DEATH ANGEL на Hellfest 2019

14 июн 2019 : 		 Видеодневник из европейского тура DEATH ANGEL

13 июн 2019 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 июн 2019 : 		 Видеодневник из европейского тура DEATH ANGEL

12 май 2019 : 		 Рассказ о туре DEATH ANGEL

9 май 2019 : 		 Обучающее видео DEATH ANGEL

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от DEATH ANGEL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»



*
zoom
*
* *
Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о людях, считающих что COVID-19 — всего лишь простуда, и что опасность излишне преувеличена:

«У меня и раньше был грипп и, судя по моему опыту, это всё было в тысячу раз хуже. Просто бороться за дыхание — это действительно самая страшная вещь, которую я когда-либо испытывал, — бороться, чтобы остаться в живых. И с тех пор я регулярно обращаюсь к врачу, и когда меня выписали из больницы, я сделал два-три теста на COVID. Я был очень осторожен — всегда носил маску, когда выходил на улицу и делал всё, что мог, чтобы сохранить позитивное настроение».

На вопрос о том, что он думает о том, как с последствиями коронавируса справляется Дональд Трамп, который преуменьшает текущие всплески, приписывая рост случаев повышенному тестированию, он ответил:

«Я стараюсь не слишком увлекаться, потому что я просто сойду с ума. Всякий раз, когда я вижу, что он затевает и что он говорит о коронавирусе, это очень расстраивает; я становлюсь очень злым. Так что, как я сказал, я не слежу за этим каждый день. Я был бы в полном дерьме. Поэтому я стараюсь избегать этого как можно больше».

DEATH ANGEL





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 393

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом