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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Death Angel

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7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA

27 дек 2023 : 		 Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра

25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

14 дек 2023 : 		 Стрим рождественского шоу DEATH ANGEL

29 окт 2023 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках

31 июл 2023 : 		 DEATH ANGEL медленно работают над новым материалом

27 янв 2023 : 		 DEATH ANGEL начали работу над новым материалом

10 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

1 июн 2022 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

1 фев 2022 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 янв 2022 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC

11 дек 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

2 дек 2021 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления DEATH ANGEL

28 ноя 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

19 ноя 2021 : 		 DEATH ANGEL: «Идеи есть!»

15 ноя 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

22 окт 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

6 июл 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID

4 май 2021 : 		 Стрим от DEATH ANGEL

10 фев 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»

29 янв 2021 : 		 DEATH ANGEL планируют запись

4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL

17 дек 2020 : 		 Новое видео DEATH ANGEL
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Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом



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Will Carroll опубликовал следующее сообщение:

«Я слушаю последнюю песню DEATH ANGEL, которую я записал вчера на нашей репетиционной площадке, и я чертовски рад тому, каким получается новый материал. Творческие соки струятся, и работа идет очень продуктивно. Еще одна песня, и мы достигнем цели, которую поставили перед собой, прежде чем начать репетировать композиции, с которыми мы отправимся в турне по Южной/Центральной Америке в апреле. Как только тур закончится и мы вернемся домой, мы сразу же вернемся к работе над этими демо-записями.

Я не могу дождаться, когда поклонники DA по всему миру услышат этот новый материал, и надеюсь, что по ходу тура мы приобретем новых почитателей. Поистине волнующие времена!»




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