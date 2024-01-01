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Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом



Will Carroll опубликовал следующее сообщение:



«Я слушаю последнюю песню DEATH ANGEL, которую я записал вчера на нашей репетиционной площадке, и я чертовски рад тому, каким получается новый материал. Творческие соки струятся, и работа идет очень продуктивно. Еще одна песня, и мы достигнем цели, которую поставили перед собой, прежде чем начать репетировать композиции, с которыми мы отправимся в турне по Южной/Центральной Америке в апреле. Как только тур закончится и мы вернемся домой, мы сразу же вернемся к работе над этими демо-записями.



Я не могу дождаться, когда поклонники DA по всему миру услышат этот новый материал, и надеюсь, что по ходу тура мы приобретем новых почитателей. Поистине волнующие времена!»







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