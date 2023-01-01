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Death Angel

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DEATH ANGEL медленно работают над новым материалом



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Ted Aguilar в недавней беседе рассказал о том, как продвигается процесс работы над новым материалом:

«Мы потихоньку работаем над этим. Я бы сказал, что у нас есть несколько скелетов [песен]. Над ними еще надо работать. В них кое-что есть. Нам просто нужно больше работать над ними и больше сочинять. Конечно, новый альбом DEATH ANGEL будет, но когда? Я не хочу говорить, что это произойдет в следующем году, потому что нельзя предсказать будущее. Я могу сказать: "Мы собираемся записываться в апреле", но может случиться так, что мы решим: "О, это хороший тур. Можно и повременить". Пока мы не определимся с датой, пока у нас не будет никакой активности и мы не начнем работать в данный момент, вот только тогда я смогу назвать вам определенную дату. Но, да, новый альбом будет. Мы просто не знаем, когда начнем записываться. У нас есть несколько песен, но мы хотим написать еще несколько. Но все они находятся на начальной стадии.

С тех пор, как закончился COVID, мы провели несколько гастролей, и все изменилось. И у нас есть еще кое-какие дела до конца года, и мы не знаем, что будет в следующем году. Сейчас мы хотим как можно больше гастролировать, потому что я не считаю, что наш последний альбом "Humanicide" получил достаточного количества гастролей, и мы хотим больше заниматься этим, писать музыку и записываться. Но посмотрим, что будет дальше. Не могу предсказать будущее».




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