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Барабанщик DEATH ANGEL : «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»



В рамках недавнего интервью с Rock Talks барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll ответил на вопрос о том, повреждены ли его лёгкие в результате болезни:



«Нет. Я выздоровел... У меня тоже была сердечная недостаточность во время комы, так что ней и была большая проблема — моё сердце получило какие-то повреждения. Но через пару месяцев, когда я просто залёг на дно, расслабился и пытался вести более здоровый образ жизни, моё сердце полностью восстановилось. На последнем осмотре у врача мне сказали, что сердце в порядке. Удивительно, но лёгкие не так сильно пострадали, именно сердце приняло основную тяжесть приступа. Но всё восстановилось, и у меня нет никаких остаточных эффектов. Мне очень повезло. Я играю на барабанах, меня не крутит, и у меня нет никаких странных ощущений. Так что у меня всё хорошо».



Относительно того, как на его способность играть на барабанах повлиял COVID-19, он ответил:



«Как ни странно, я сейчас играю на барабанах лучше, чем когда-либо в своей жизни. Это и правда странно. Может быть, всё потому, что я пью не так много, как раньше, — я просто не тусуюсь. Сейчас я забочусь о себе гораздо больше, так что, наверное, это и играет большую роль. И я отношусь к барабанам намного серьёзнее. Потому что после того, как я вышел из больницы, я не мог ходить — я должен был снова учиться этому. Самым страшным аспектом всего этого было как раз то, что я не мог ходить, и я очень беспокоился, что я не смогу играть на барабанах, особенно на двойной бочке. Поэтому ко мне на несколько недель приезжал терапевт, я просто делал упражнения, шагал по лестнице, и я смог ходить уже в течение недели после того, как попал в больницу. Они думали, что это займёт, быть может, месяц, но я смог ходить уже через неделю, может, полторы, и был на ногах и ходил без всякой помощи. Так что я был весьма целеустремлённым, я много работал над этим и не тратил время впустую.



Я не принимаю своё здоровье как должное. Теперь я также не воспринимаю свою барабанную игру как должное. Так что я тренируюсь больше, у меня просто больше скорости, и я играю с большей целеустремлённостью и большим вниманием. И ребята из DEATH ANGEL абсолютно точно обратили на это внимание. Мы выступали в рамках стримов на Рождество, примерно месяц назад, — мы делали наши традиционные рождественские концерты. И они заметили, что я играл с новым настроем, куда сильнее и последовательнее. Так что это, вне сомнения, лучшая сторона во всём случившемся. Я извлекаю из этого пользу. Просто быть здоровее и играть на барабанах более эффективно — вот на что я сейчас нацелен».













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