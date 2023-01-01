сегодня



DEATH ANGEL начали работу над новым материалом



В рамках беседы в октябре прошлого года в программе "Zetro's Toxic Vault" гитарист DEATH ANGEL Rob Cavestany рассказал о планах группы:



«Мы смогли записать несколько песен до начала гастролей, с начала по апрель 2022 года. Мы записали несколько, а потом случилось всё это безобразие — нас прервали от процесса сочинения.



В турах я собрал много идей. Сейчас я нахожусь на той стадии, когда мне не терпится покопаться в моих заметках на телефоне и услышать все те маленькие отрывки, которые я делал на заднем сиденье автобуса или ещё где-нибудь, с которых начнётся следующая волна... Надеюсь, я найду там что-нибудь стоящее, чтобы начать какое-то движение, начать работать над песнями. Will [Carroll, барабанщик DEATH ANGEL] готов начать записывать со мной демо.



Прямо перед отправлением в тур мы вложили деньги в кучу оборудования. Я купил совершенно новый Pro Tools, компьютер. Мы купили микрофоны. Наш замечательный звукорежиссёр установил всё в студии. Так что мы готовы к демо. Мы подготовили всё оборудование, теперь нам нужен материал. Так что мне нужно разобраться с разрозненным безумием и начать входить в атмосферу. Я в предвкушении».







+2 -0



просмотров: 282

