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Death Angel

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Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA



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Rob Cavestany из группы DEATH ANGEL рассказал, как впервые он услышал METALLICA:

«Когда я впервые услышал METALLICA... Я не могу точно сказать, когда именно это было, — вероятно, это было в чьей-то машине, когда мы отрывались на заднем сиденье. Но первым эпохальным альбомом был, конечно же, "Kill 'Em All". И нам посчастливилось повидаться с участниками METALLICA, когда они устроили встречу с фэнами в магазине Record Exchange в Уолнат-Крике, Калифорния. Они были очень добры к нам. В итоге они стали нашими наставниками. Впоследствии [гитарист METALLICA] Kirk Hammett стал продюсером нашего демо, благодаря которому мы подписали контракт. Так что они очень значимы для меня, и это определённо привело меня к тому, чем я занимаюсь сейчас».

Rob добавил, что второй альбом METALLICA, "Ride The Lightning", является его любимым у группы:

«Пожалуй, он является моим любимым их альбомом и по сей день. Я как раз хотел сказать, что помню, как впервые услышал его. Мы катались на скейтах на парковке в Конкорде, и наш друг слушал альбом в своей машине. Хотя я думаю, что это был "Master Of Puppets". Но в любом случае, "Ride The Lightning" очень важен для меня ещё и потому, что у нас в то время состоялся один из самых масштабных концертов, которые мы когда-либо давали на тот момент в нашей карьере. По сути, мы всё ещё были местной группой. Думаю, что наш первый альбом ещё не вышел. Нет, точно не вышел. Но нам позвонили [в марте 1985 года], и я помню, как был в доме родителей, и моя мама сказала: "Тебя к телефону. Что-то насчёт концерта METALLICA". Я такой: "Что?" Я взял трубку, и это был Тони Изабелла [он работал в Bill Graham Presents]. Он спросил: "Не хотят ли DEATH ANGEL выступить перед METALLICA в Kabuki [театр в Сан-Франциско]?" Два вечера в рамках тура "Ride The Lightning", и я ответил "да". Мы сыграли на этих концертах. Они были потрясающими. На самом деле мы чуть не пропустили первый вечер, потому что фургон, который вёз меня на шоу, сломался на автостраде. На помощь пришёл мой отец, мы закинули вещи в его фургон, и я успел на концерт, чтобы сыграть последние три песни. Я был в подавленном состоянии. Мы все были подавлены, а они — в бешенстве. Но следующий вечер прошёл отлично. Мы отыграли весь наш сет».

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12 янв 2024
resurgamresponses
Rob добавил, что второй альбом METALLICA, "Ride The Lightning", является его любимым у группы... "Хотя я думаю, что это был "Master Of Puppets".
12 янв 2024
WahrandPhain
resurgamresponses, так контекст смотри - он вспоминает, вспомнился эпизод про катание, и ему запомнился мастер, но любимый все таки райд. Позволь человеку быть спонтанно-сумбурным ебта, он же не диссертацию пишет)
12 янв 2024
Corpsegrinder04
Пох на метлу. Пойду Voracious Souls переслушаю с первого альбома. Охуенная песня , особенно проигрыш рифовый этот.

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