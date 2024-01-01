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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Death Angel

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28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA

27 дек 2023 : 		 Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра

25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

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29 окт 2023 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках

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27 янв 2023 : 		 DEATH ANGEL начали работу над новым материалом

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1 июн 2022 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

1 фев 2022 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 янв 2022 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC

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28 ноя 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

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6 июл 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID

4 май 2021 : 		 Стрим от DEATH ANGEL

10 фев 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»

29 янв 2021 : 		 DEATH ANGEL планируют запись

4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL

17 дек 2020 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»
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|||| 28 янв 2024

DEATH ANGEL работают над новым материалом



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Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll сообщил, что "работает над записью демо":

«Я знаю, что нового альбома DA давно не было, но будьте уверены, мы усердно работаем над его созданием и подготовкой демо-версии.

Было приятно вернуться к работе с [гитаристом DEATH ANGEL] Rob'ом Cavestany. Это настоящий вызов — не повторять те же идеи и ритмы, что и на предыдущих альбомах, но пока что все звучит свежо и вдохновляюще!»




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