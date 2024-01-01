28 янв 2024



DEATH ANGEL работают над новым материалом



Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll сообщил, что "работает над записью демо":



«Я знаю, что нового альбома DA давно не было, но будьте уверены, мы усердно работаем над его созданием и подготовкой демо-версии.



Было приятно вернуться к работе с [гитаристом DEATH ANGEL] Rob'ом Cavestany. Это настоящий вызов — не повторять те же идеи и ритмы, что и на предыдущих альбомах, но пока что все звучит свежо и вдохновляюще!»







+0 -0



просмотров: 41

