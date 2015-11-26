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Death Angel

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Концертное видео DEATH ANGEL



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DEATH ANGEL 26 ноября на CD, виниле, Blu-ray и в цифровом варианте выпустят концертную пластинку "The Bastard Tracks", запись которой проходила 22 мая 2021 года в The Great American Music Hall в Сан-Франциско. Фрагмент из этого релиза, "Where They Lay", доступен ниже.

Mark Osegueda: «Когда мы исполняли и снимали песни для "The Bastard Tracks", это было такое сумасшедшее время, и то, что я так долго не мог выступать вживую, в какой-то степени сказалось на мне, ведь я был концертным исполнителем большую часть своей жизни. Должен сказать, что это было довольно мрачное время. Я знаю, что для многих из нас оно было таким. Но музыка снова помогла нам пройти через все испытания.

Было немного странно выступать без публики, но было здорово заново выучить несколько старых и немного забытых треков, выйти на сцену с ребятами и выплеснуть всю эту сдерживаемую агрессию. И реакция всех, кто следил за этим, предлагая выпустить альбом, была ошеломляющей. Что ж... благодаря им вот и он. Надеюсь, вам понравится».

Гитарист Rob Cavestany добавил: «Выбор песен для сет-листа "The Bastard Tracks" и их последовательность были совершенно разными. Все они редко (а в некоторых случаях никогда) не исполнялись вживую. Мы не выступали перед живой аудиторией больше года — самый долгий срок в истории группы. Это должно было быть заснято вживую в Great American Music Hall в Сан-Франциско, а затем показано по всему миру через старый добрый Интернет! Я мог бы заняться этим...

Начиная с того, что мы практически заново выучили большинство этих песен, и заканчивая тем, что они стали настолько цельными, насколько должны быть, мы объединили всю нашу энергию и сделали это. Я благодарен за то, что у меня была цель, чтобы сосредоточиться на ней в те (всё ещё) сумасшедшие дни земного кризиса. Это дало нам важный повод собраться вместе в студии DA и поработать на славу! Буквально единственный раз с 2020 года я чувствовал себя "нормально", когда мы занимались джемом. К счастью, нам удавалось делать это часто. Теперь мы с гордостью представляем аудио- и визуальные записи этих сессий. Врубите их на полную катушку!

P.S. С нетерпением ждём возможности обменяться с вами живой энергетикой в самое ближайшее время!»

DEATH ANGEL To Release





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