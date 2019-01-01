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Death Angel

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|||| 31 дек 2018

Ущемляют ли DEATH ANGEL разговоры о Big 4?



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В недавнем интервью с вокалистом DEATH ANGEL Mark'ом Osegueda у него спросили, чувствует ли он себя ущемленным тем фактом, что остался за бортом тура Big 4:

«Я не знаю, обязательно ли мы были ущемлены, потому что "большая четверка" — это "большая четверка" по абсолютной причине — все просто и ясно. Но по крайней мере теперь я думаю, что металл сцена вновь есть (смеется). Было время, когда ее не было, да и мы все равно распались. Но сейчас у нас есть металлическая сцена, и в нее вовлекаются новые зрители.

Я не чувствую себя ущемленным — я не испытываю это чувство. "Большая четверка" всегда будет "большой четверкой", но я думаю, что нам все еще необходимо бороться за уважение. Мы заслужили большее уважение со стороны журналистов и фэнов, которые, в какой-то момент, как-то упустили нас из виду. И я считаю, что из-за нашей настойчивости, и агрессивности нашего материала, который сильно вырос, я полагаю, что мы победили в заочном споре тех, кто раньше над нами насмехался».



DEATH ANGEL's MARK OSEGUEDA Doesn't Feel Slighted By His Band's Exclusion From 'Big Four' Talk




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


31 дек 2018, 23:20		То что вы сделали после аварии уже заслуживает уважения, чисто по человечески. Да и еще через столько лет выпустили хорошие альбомы. Молодцы!


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