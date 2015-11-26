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Death Angel

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4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL

17 дек 2020 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»

23 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

11 окт 2020 : 		 DEATH ANGEL записали кавер-версию QUEEN

1 авг 2020 : 		 Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью

3 июл 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»

26 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Моя история о встрече с Сатаной излишне раздута»

25 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сатана в обличье женщины превратил меня в блюющего Джаббу»

26 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Я видел дьявола, и это была женщина»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Врачи думали, что я умру»

9 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL вернулся домой

3 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»

30 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о состоянии здоровья ударника DEATH ANGEL

27 мар 2020 : 		 DEATH ANGEL: «Мы благодарны за вашу поддержку»

24 мар 2020 : 		 Барабанщику DEATH ANGEL уже лучше

23 мар 2020 : 		 GARY HOLT подтвердил, что барабанщик DEATH ANGEL «очень болен»

23 мар 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL «очень плох»

18 янв 2020 : 		 Гитарист DEATH ANGEL: «Будет здорово выиграть Грэмми»

22 ноя 2019 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

3 июл 2019 : 		 DEATH ANGEL на Hellfest 2019

14 июн 2019 : 		 Видеодневник из европейского тура DEATH ANGEL

13 июн 2019 : 		 Новое видео DEATH ANGEL
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DEATH ANGEL планируют запись



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Барабанщик DEATH ANGEL Will Carol в рамках недавнего интервью рассказал о том, что на паузе группа работала над новым материалом:

«Мы точно запишем альбом в этом году. Мы сейчас работаем над песнями. У нас уже есть несколько треков и звучат они отлично, так что мы отталкиваемся от них... Надеюсь, что в конце лета мы окажемся в студии. Считаю, что времени на сочинения материала достаточно, но да, повторюсь, все то, что есть, звучит прекрасно! Rob приготовил то еще убойное дерьмишко!»

DEATH ANGEL To Record New Album This Year





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