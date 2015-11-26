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DEATH ANGEL планируют запись



Барабанщик DEATH ANGEL Will Carol в рамках недавнего интервью рассказал о том, что на паузе группа работала над новым материалом:



«Мы точно запишем альбом в этом году. Мы сейчас работаем над песнями. У нас уже есть несколько треков и звучат они отлично, так что мы отталкиваемся от них... Надеюсь, что в конце лета мы окажемся в студии. Считаю, что времени на сочинения материала достаточно, но да, повторюсь, все то, что есть, звучит прекрасно! Rob приготовил то еще убойное дерьмишко!»













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