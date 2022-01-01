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DEATH ANGEL работают над новым материалом



Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в рамках недавней беседы рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«У нас есть новая музыка, над которой мы работаем. Были несколько каркасов, которые появились ещё до старта "The Bay Strikes Back" и, быть может, мы ещё что-то сделаем до того, как поедем в Европу летом, может, соберёмся, и что-то получится. Но определённо есть какой-то новый материал. Но ничего конкретного, одни намётки».











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