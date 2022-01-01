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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Death Angel

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1 июн 2022 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

1 фев 2022 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 янв 2022 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC

11 дек 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

2 дек 2021 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления DEATH ANGEL

28 ноя 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

19 ноя 2021 : 		 DEATH ANGEL: «Идеи есть!»

15 ноя 2021 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

22 окт 2021 : 		 Концертное видео DEATH ANGEL

6 июл 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID

4 май 2021 : 		 Стрим от DEATH ANGEL

10 фев 2021 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»

29 янв 2021 : 		 DEATH ANGEL планируют запись

4 янв 2021 : 		 Шестой член DEATH ANGEL

24 дек 2020 : 		 Рождественское шоу DEATH ANGEL

17 дек 2020 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»

23 окт 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEATH ANGEL

11 окт 2020 : 		 DEATH ANGEL записали кавер-версию QUEEN

1 авг 2020 : 		 Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью

3 июл 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»

26 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Моя история о встрече с Сатаной излишне раздута»

25 май 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Сатана в обличье женщины превратил меня в блюющего Джаббу»

26 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Я видел дьявола, и это была женщина»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Врачи думали, что я умру»

9 апр 2020 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL вернулся домой
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DEATH ANGEL работают над новым материалом



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Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar в рамках недавней беседы рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«У нас есть новая музыка, над которой мы работаем. Были несколько каркасов, которые появились ещё до старта "The Bay Strikes Back" и, быть может, мы ещё что-то сделаем до того, как поедем в Европу летом, может, соберёмся, и что-то получится. Но определённо есть какой-то новый материал. Но ничего конкретного, одни намётки».






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