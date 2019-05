сегодня



Обучающее видео DEATH ANGEL



Гитаристы DEATH ANGEL Rob Cavestany и Ted Aguilar записали обучающее видео, в котором показано, как исполнять сингл “The Pack” из нового альбома "Humanicide", выходящего 31 мая на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Humanicide

02. Divine Defector

03. Aggressor

04. I Came For Blood

05. Immortal Behated

06. Alive and Screaming

07. The Pack

08. Ghost of Me

09. Revelation Song

10. Of Rats and Men

11. The Day I Walked Away (bonus track)

































