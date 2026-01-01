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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
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*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
[= ||| все новости группы



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Rainbow

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9 июл 2026 : 		 Candice Night исполняет RAINBOW

10 июн 2026 : 		 Sebastian Bach, Doug Aldrich, Bob Daisley, Carmine Appice, Mick Box, Jonathan Cain исполняют RAINBOW

29 май 2026 : 		 ANGEL исполняют RAINBOW

13 май 2026 : 		 STEVE MORSE, JONATHAN CAIN, SIMON WRIGHT And RONNIE ROMERO исполняют RAINBOW

24 апр 2026 : 		 GRAHAM BONNET, BOB DAISLEY, DON AIREY, CARMINE APPICE And BUMBLEFOOT исполняют RAINBOW

17 апр 2026 : 		 Бывшие участники MEGADETH, GUNS N' ROSES SKID ROW, DEEP PURPLE на трибьюте RAINBOW

31 дек 2025 : 		 Бывший вокалист URIAH HEEP: «Я не просился в RAINBOW, меня пригласили»

22 дек 2025 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет весной

17 авг 2025 : 		 У лидера RAINBOW проблемы со здоровьем

29 янв 2025 : 		 RONNIE ROMERO о RAINBOW: «Было непросто, но...»

25 окт 2023 : 		 RONNIE ROMERO заявил, что его время в RAINBOW подошло к концу

24 июн 2023 : 		 Новая фотокнига о RAINBOW выйдет осенью

1 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о последних концертах RAINBOW: «Там не было искры»

27 апр 2023 : 		 Бывший вокалист RAINBOW благодарен RITCHIE BLACKMORE'у за свою карьеру

30 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»

28 ноя 2022 : 		 Новая книга о RAINBOW выйдет весной

3 окт 2022 : 		 Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом

19 сен 2022 : 		 RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y

21 апр 2022 : 		 Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

23 апр 2021 : 		 Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем

12 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова

7 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»

28 дек 2020 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»

25 ноя 2020 : 		 А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист

30 июл 2020 : 		 GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»

23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW
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Candice Night исполняет RAINBOW



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19 июня состоялся выход нового трибьюта RAINBOW — "Ride The Rainbow - The Ultimate Tribute To Ritchie Blackmore's Rainbow". Фрагмент из этого релиза, версия I Surrender, доступна для прослушивания:

01. Long Live Rock 'N' Roll - Bob Daisley, Graham Bonnet, Ron "Bumblefoot" Thal, Carmine Appice, Don Airey
02. Man On The Silver Mountain - Sebastian Bach, Doug Aldrich, Bob Daisley, Carmine Appice, Mick Box, Jonathan Cain
03. Stargazer - Derek Sherinian, Marty Friedman, Vinny Appice, Jürgen Engler, Joe Bouchard, Ronnie Romero
04. Lady Of The Lake - ANGEL
05. Rainbow Eyes - Mike Tramp
06. Since You Been Gone - Marty Friedman, Vinny Appice, Graham Bonnet, Jürgen Engler
07. Kill The King - Rick Wakeman, Bob Daisley, Vinnie Moore, Marc Lopes, Chris Adler
08. The Temple Of The King - Steve Morse, Phil Soussan, Ronnie Romero, Simon Wright, Jonathan Cain, Kevin James Morse
09. Jealous Lover - George Lynch, Vinny Appice, Andrew Freeman, David Ellefson, Jonathan Cain
10. I Surrender - Eric Gales, Tim "Ripper" Owens, Phil Soussan, Don Airey, Chris Adler
11. Catch The Rainbow - Doogie White, Derek Sherinian, Chris Poland, Vinny Appice, Bob Daisley
12. Street Of Dreams - Paul Shortino, Joel Hoekstra, Joe Bouchard, Fred Aching, Jonathan Cain
13. Stone Cold - Vivian Campbell, Joe Lynn Turner
14. I Surrender - Marcus Nand, Candice Night




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