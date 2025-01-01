сегодня



Бокс-сет RAINBOW выйдет весной



Edsel Records шестого марта выпустят бокс-сет из девяти дисков RAINBOW, "The Temple Of The King: 1975-1976", в который войдет 24-страничный буклет с редкими фотографиями и памятными вещами. За мастеринг материала отвечали Andy Pearce и Matt Wortham,







