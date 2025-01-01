Arts
Новости
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 29
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
Rainbow

22 дек 2025 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет весной

17 авг 2025 : 		 У лидера RAINBOW проблемы со здоровьем

29 янв 2025 : 		 RONNIE ROMERO о RAINBOW: «Было непросто, но...»

25 окт 2023 : 		 RONNIE ROMERO заявил, что его время в RAINBOW подошло к концу

24 июн 2023 : 		 Новая фотокнига о RAINBOW выйдет осенью

1 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о последних концертах RAINBOW: «Там не было искры»

27 апр 2023 : 		 Бывший вокалист RAINBOW благодарен RITCHIE BLACKMORE'у за свою карьеру

30 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»

28 ноя 2022 : 		 Новая книга о RAINBOW выйдет весной

3 окт 2022 : 		 Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом

19 сен 2022 : 		 RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y

21 апр 2022 : 		 Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

23 апр 2021 : 		 Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем

12 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова

7 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»

28 дек 2020 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»

25 ноя 2020 : 		 А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист

30 июл 2020 : 		 GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»

23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW

10 мар 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «RITCHIE BLACKMORE просто дурачит людей нынешним RAINBOW»

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

11 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

17 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW

5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной
Бокс-сет RAINBOW выйдет весной



Edsel Records шестого марта выпустят бокс-сет из девяти дисков RAINBOW, "The Temple Of The King: 1975-1976", в который войдет 24-страничный буклет с редкими фотографиями и памятными вещами. За мастеринг материала отвечали Andy Pearce и Matt Wortham,




просмотров: 103

