сегодня



Акустика от AVENGED SEVENFOLD



AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео акустического исполнения композиции "So Far Away", которое было снято 19 октября 2017 года в Grammy Museum. Этот трек будет включен в релиз "Live At The Grammy Museum":



1. Opening



02. Introduction To 'As Tears Go By'



03. As Tears Go By



04. Introduction To 'Hail To The King'



05. Hail To The King



06. Introduction To 'Roman Sky'



07. Roman Sky



08. Introduction To 'Exist'



09. Exist



10. Introduction To 'So Far Away'



11. So Far Away









"The Stage" was re-released as a "deluxe edition" in December 2017.









просмотров: 67