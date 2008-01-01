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Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в интервью WRIF рассказал о делкюс-версии последнего альбома:



«Мы записали все песни год назад, но могу сказать, что выпустить всё прямо сейчас — самый подходящий момент, ведь миру, в котором происходит все эти ужасные вещи, нужно что-то подобное (о кавер-версии PINK FLOYD). Что касается делюкс-версии, то альбом вышел уже год назад, и мы не ездили в тур в его поддержку, потому что выступали с METALLICA, и это было очень круто, но мы не могли углубиться в дебри "The Stage" и исследовать его должным образом. Так что мы подумали, что со всеми би-сайдами и концертными треками, записанными в Европе, будет удачным решением выпустить альбом как один большой 2,5-часовой пласт музыки, и своего рода "перезагрузить" публику перед стартом нашего большого турне, начинающегося с выступлений в январе. Вот в чём был наш посыл, и мы очень довольны тем, что получилось, и всё идёт как надо!»







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