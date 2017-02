4 фев 2017



Колыбельные от AVENGED SEVENFOLD Twinkle Twinkle Little Rock Star выпустили вторую часть колыбельных AVENGED SEVENFOLD, "Lullaby Versions Of Avenged Sevenfold V2", одну из которых, "Hail To The King", можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. Hail To The King

02. Not Ready To Die

03. God Damn

04. Roman Sky

05. The Stage

06. This Means War

07. Shepherd Of Fire

08. Scream















+0 -5



просмотров: 384