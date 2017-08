сегодня



Гитарист AVENGED SEVENFOLD о последнем альбоме: «Это наш панково-прогрессивный "Dark Side Of The Moon"» Гитарист AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance в недавнем интервью вновь выступил с защитой решения команды эволюционировать на последнем альбоме "The Stage":



«Это своего рода наша панк/хэви/прогрессив-версия "Dark Side Of The Moon". И есть те, кто считает, что это лучшая наша работа, как и те, кто её не принимает. В этом и есть смысл создания музыки. Я честно в лицо не смогу вам сказать, что люблю каждую нашу пластинку, но вижу прекрасное в каждой из них. Ты всегда пробуешь что-то новое, и это именно то, чего мы научились у величайших — каждый альбом не будет любим всеми фанатами, но пока ты продолжаешь и сможешь привлекать новых поклонников, важно сохранять настойчивость и идти к поставленным целям».







