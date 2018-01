14 янв 2018



Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD для исполнения кавер-версии PINK FLOYD "Wish You Were Here".























+1 -2









просмотров: 450