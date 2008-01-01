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Avenged Sevenfold
14 янв 2018
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD
9 дек 2017
:
Акустика от AVENGED SEVENFOLD
6 дек 2017
:
AVENGED SEVENFOLD выпустят акустический альбом
20 ноя 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно»
20 окт 2017
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома
8 окт 2017
:
Делюкс-издание AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
6 окт 2017
:
Кавер-версия PINK FLOYD от AVENGED SEVENFOLD
8 сен 2017
:
Кавер-версия THE ROLLING STONES от AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2017
:
AVENGED SEVENFOLD пойдут в суд зимой
26 авг 2017
:
Кавер-версия THE BEACH BOYS от AVENGED SEVENFOLD
22 авг 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о последнем альбоме: «Это наш панково-прогрессивный "Dark Side Of The Moon"»
4 авг 2017
:
Кавер-версия DEL SHANNON от AVENGED SEVENFOLD
14 июл 2017
:
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
1 июл 2017
:
Кавер-версия MR. BUNGLE от AVENGED SEVENFOLD
9 июн 2017
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 май 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD рад возвращению Zack'a к OZZY
26 апр 2017
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
21 апр 2017
:
AVENGED SEVENFOLD сняли новый клип
24 мар 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD об участниках METALLICA
16 мар 2017
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
2 мар 2017
:
AVENGED SEVENFOLD на BBC Radio 1
22 фев 2017
:
Один из работников погиб при разборе сцены AVENGED SEVENFOLD
13 фев 2017
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
4 фев 2017
:
Колыбельные от AVENGED SEVENFOLD
1 фев 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о работниках лейбла: «Они просто конченые дураки»
20 янв 2017
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о Трампе
9 янв 2017
:
AVENGED SEVENFOLD представили новую сцену
23 дек 2016
:
AVENGED SEVENFOLD помогли работникам Team Rock
9 дек 2016
:
AVENGED SEVENFOLD: «Мы немного ревнуем к METALLICA»
3 дек 2016
:
AVENGED SEVENFOLD хотят запретить WARNER MUSIC выпуск сборника
23 ноя 2016
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сборнике лучших песен
13 ноя 2016
:
AVENGED SEVENFOLD пояснил, что имел ввиду говоря о «смешанных чувствах»
12 ноя 2016
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «У нас смешанные чувства от показателей в чартах»
7 ноя 2016
:
AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016
:
AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016
:
AVENGED SEVENFOLD выступили на крыше
27 окт 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
22 окт 2016
:
Сборник AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
17 окт 2016
:
AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
13 окт 2016
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
28 сен 2016
:
AVENGED SEVENFOLD не испугались погоды
20 сен 2016
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2016
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
19 авг 2016
:
AVENGED SEVENFOLD впервые выступили с новым ударником
23 июн 2016
:
Бывший барабанщик AVENGED SEVENFOLD рассказал подробности своего увольнения
2 апр 2016
:
Фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2016
:
AVENGED SEVENFOLD начнут запись в феврале
4 дек 2015
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
7 ноя 2015
:
Новая композиция AVENGED SEVENFOLD
7 ноя 2015
:
Фрагмент трека AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2015
:
AVENGED SEVENFOLD представили барабанщика
30 окт 2015
:
Инструментальный трек AVENGED SEVENFOLD в Call Of Duty
2 окт 2015
:
AVENGED SEVENFOLD нашли барабанщика больше года назад
24 июл 2015
:
AVENGED SEVENFOLD расстались с барабанщиком
27 май 2015
:
Тизер нового DVD AVENGED SEVENFOLD
31 янв 2015
:
AVENGED SEVENFOLD не вернутся к металкору
31 окт 2014
:
AVENGED SEVENFOLD планируют выпустить DVD
31 окт 2014
:
ARIN ILEJAY: «Лучший барабанщик в истории хэви метала - LARS ULRICH"
27 окт 2014
:
AVENGED SEVENFOLD приступят к сочинению летом
25 окт 2014
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD учит играть в "Hail To The King: Deathbat"
16 сен 2014
:
Трейлер новой игры AVENGED SEVENFOLD
28 авг 2014
:
Новое старое видео AVENGED SEVENFOLD
29 июл 2014
:
AVENGED SEVENFOLD не испытывают недостатка во вдохновении
23 июл 2014
:
AVENGED SEVENFOLD вернули контроль над своим Twitter-аккаунтом
4 июл 2014
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
25 июн 2014
:
Детали переиздания альбома AVENGED SEVENFOLD
24 июн 2014
:
Превью саундтрека к игре AVENGED SEVENFOLD
11 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
15 май 2014
:
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
6 май 2014
:
AVENGED SEVENFOLD о самоубийстве фаната
3 апр 2014
:
AVENGED SEVENFOLD: сборы в Южной Америке
29 мар 2014
:
AVENGED SEVENFOLD планируют переиздание первого альбома
25 фев 2014
:
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
17 дек 2013
:
Басист AVENGED SEVENFOLD: «Cравнение с METALLICA — это очень хороший комплимент!»
16 дек 2013
:
Мультсериал от AVENGED SEVENFOLD
10 дек 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о мультсериале и предстоящей игре
18 ноя 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Завистники, идите к чёрту!»
12 ноя 2013
:
AVENGED SEVENFOLD в 'KROQ Presents Fright Night'
7 ноя 2013
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сравнениях с METALLICA
15 окт 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: "Robb Flynn тот старпер, который может говорить все, что хочет"
9 окт 2013
:
Копируют ли AVENGED SEVENFOLD логотип MACHINE HEAD?
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления AVENGED SEVENFOLD
13 сен 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD ответил фронтмену MACHINE HEAD
12 сен 2013
:
Вокалист MACHINE HEAD поздравил AVENGED SEVENFOLD с успехом их «кавер-альбома»
20 авг 2013
:
Новый альбом AVENGED SEVENFOLD доступен для прослушивания
16 авг 2013
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
14 авг 2013
:
Трейлер к мультсериалу AVENGED SEVENFOLD
20 июл 2013
:
AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
16 июл 2013
:
Трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
15 июл 2013
:
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
8 июл 2013
:
Семпл новой песни AVENGED SEVENFOLD
2 июл 2013
:
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
27 июн 2013
:
Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет в августе
11 июн 2013
:
Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
2 июн 2013
:
AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео из студии
10 май 2013
:
Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
10 янв 2013
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD рассказал о съемках "Carry On"
21 дек 2012
:
AVENGED SEVENFOLD начнут запись в январе
19 ноя 2012
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
13 ноя 2012
:
Клип AVENGED SEVENFOLD из новой Call Of Duty
7 ноя 2012
:
Колыбельные AVENGED SEVENFOLD
10 окт 2012
:
Участники AVENGED SEVENFOLD стали гостями на альбоме рэпера MACHINE GUN KELLY
25 сен 2012
:
Новая песня AVENGED SEVENFOLD войдет в игру 'Call Of Duty: Black Ops II'
29 июн 2012
:
AVENGED SEVENFOLD начнут работу над новым материалом осенью
20 мар 2012
:
Mike Portnoy: «Если AVENGED SEVENFOLD когда-нибудь потребуются моя помощь или мои услуги, я с удовольствием помогу им снова»
23 дек 2011
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD перенёс операцию на колене
8 сен 2011
:
AVENGED SEVENFOLD собирают пожертвования для полиции и пожарных в память об 11 сентября
28 авг 2011
:
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом барабанщике: “Он наш пацан”
24 авг 2011
:
AVENGED SEVENFOLD пока что не собираются записывать новый альбом
28 июн 2011
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
10 май 2011
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
9 май 2011
:
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о "Not Ready To Die"
5 май 2011
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
23 апр 2011
:
DUFF MCKAGAN исполнил классику GUNS N' ROSES с AVENGED SEVENFOLD
22 апр 2011
:
VINNIE PAUL исполнил классику PANTERA с AVENGED SEVENFOLD
1 апр 2011
:
AVENGED SEVENFOLD впервые исполнили "Save Me"
27 янв 2011
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
21 янв 2011
:
Видео с первого выступления AVENGED SEVENFOLD с новым ударником
20 янв 2011
:
AVENGED SEVENFOLD взяли барабанщика CONFIDE
22 дек 2010
:
Менеджер AVENGED SEVENFOLD: «Было запланировано, что PORTNOY будет выступать с группой только в 2010-м»
20 дек 2010
:
AVENGED SEVENFOLD: «Настало время найти другого барабанщика»
18 дек 2010
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: PORTNOY был «слишком рад» разрыву с DREAM THEATER
8 окт 2010
:
MIKE PORTNOY: «Я останусь с AVENGED SEVENFOLD до конца альбомного цикла»
11 авг 2010
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о первом концерте нового тура
2 авг 2010
:
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
26 июл 2010
:
AVENGED SEVENFOLD впервые отыграли с барабанщиком DREAM THEATER
23 июл 2010
:
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
19 июл 2010
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD без цензуры
17 июл 2010
:
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
16 июл 2010
:
Официальное видео с лирикой от AVENGED SEVENFOLD
9 июл 2010
:
Винил с новым альбомом AVENGED SEVENFOLD выйдет в сентябре
15 июн 2010
:
Трек-лист и обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
10 июн 2010
:
Барабанщик AVENGED SEVENFOLD умер от случайной передозировки
7 июн 2010
:
Детали лимитированного издания нового альбома AVENGED SEVENFOLD
31 май 2010
:
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом сингле
11 май 2010
:
Первый аудиосемпл AVENGED SEVENFOLD с барабанщиком DREAM THEATER
8 май 2010
:
Новый сингл AVENGED SEVENFOLD выйдет в мае
20 апр 2010
:
AVENGED SEVENFOLD завершили запись альбома
18 фев 2010
:
AVENGED SEVENFOLD пригласили барабанщика DREAM THEATER для записи нового альбома
29 дек 2009
:
Ударник AVENGED SEVENFOLD найден мертвым
16 ноя 2009
:
AVENGED SEVENFOLD работают над «самым личным и эпичном альбомом»
12 авг 2008
:
Концертный альбом от AVENGED SEVENFOLD
6 апр 2008
:
AVENGED SEVENFOLD запишут для DVD концерт в Лонг Бич
21 мар 2008
:
AVENGED SEVENFOLD запишут один из концертов для выпуска DVD
27 янв 2008
:
AVENGED SEVENFOLD выступят на разогреве IRON MAIDEN в Европе
14 сен 2007
:
Новый сингл AVENGED SEVENFOLD на следующей неделе
6 сен 2007
:
Обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2007
:
Выход нового альбома AVENGED SEVENFOLD задерживается
19 авг 2007
:
Доступен фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
13 авг 2007
:
Трек-лист и тизер нового альбома AVENGED SEVENFOLD
5 июл 2007
:
AVENGED SEVENFOLD выпустят концертный DVD
7 июн 2007
:
AVENGED SEVENFOLD выпускают DVD в июле
1 июл 2006
:
Опубликован видеоклип AVENGED SEVENFOLD "Seize The Day"
5 июн 2006
:
Опубликован кавер PANTERA "Walk" в исполнении AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2018
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к
AVENGED SEVENFOLD
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD для исполнения кавер-версии PINK FLOYD "Wish You Were Here".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).