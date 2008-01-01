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AVENGED SEVENFOLD помогли работникам Team Rock AVENGED SEVENFOLD пожертвовали тысячу фунтов на помощь уволенным 73 сотрудникам изданий Metal Hammer, Classic Rock и других, входивших в Team Rock.



«Их уход уведёт металл и рок от внимания общества. Некоторые верят в то, что тяжёлая музыка должна оставаться в андеграунде, но мы не из таких. Эта музыка слишком значима для многих людей, включая нас самих. Наша музыка должна достигать каждого в мире, и уход Metal Hammer серьёзно нас огорчил. Мы встретились за годы своей карьеры со многими замечательными людьми в Team Rock, и уверены в том, что скоро они смогут найти новые отличные места. Но сейчас они находятся в сложном положении, и мы верим в то, что вы можете помочь тем, кто посвятил свою жизнь промоушну нашего любимого направления, путём пожертвований. Эти хорошие люди не заслуживают такого перед Рождеством. Мы решили пожертвовать тысячу фунтов и надеемся, что вы также сможете внести свой небольшой вклад в это дело».



Кампания, которую запустил вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward, уже собрала почти 77 000 долларов, что более чем в три раза превысило первоначальную планку в 25 000.







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