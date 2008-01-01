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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о работниках лейбла: «Они просто конченые дураки» В недавнем интервью гитарист AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance нелестно отозвался о сотрудниках Warner Music Group, назвав их «конченными дураками».



«Наш старый лейбл был настолько обеспокоен, что мы даже не представляли, что они попытаются такое сделать. Мы понятия не имели об этом [выпуске сборника лучших песен] до того момента, пока он не появился на самом деле; мы искренне верили в то, что это лишь истерия на ложный твитт Chris'a Jericho [большого друга команды], и вся эта ситуация лишний раз показывает, каким они были лейблом, что так легко повелись на слухи. И это ещё один повод, из-за чего мы больше не хотели с ними сотрудничать — мне не нравится использование определения "конченые дураки", но я всё-таки его скажу — они конченые дураки!»







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