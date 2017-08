30 авг 2017



AVENGED SEVENFOLD пойдут в суд зимой По сообщению The Hollywood Reporter, суд между AVENGED SEVENFOLD и лейблом Warner Bros. Records состоится в декабре. Если группа проиграет дело, им будет необходимо выплатить от пяти до десяти миллионов долларов.



«Мы осознали, что это битва больше чем дело просто против нас. Мы боремся за всех музыкантов, у которых должны быть такие же права как и у всех. Мы не особо хотели оказаться в этом положении, но раз так, то будем сражаться до последнего!»



Если дело не будет урегулировано до суда, Warner Bros будут вынуждены предоставить улики, сколько бы лейбл мог получить выпустит они "The Stage". Это может стать стандартом для подобных исков в будущем.



Сложность состоит в том, что "The Stage" вышел неожиданно без всякого промоушена за исключением одного трека за неделю до релиза и как результат продавался хуже трех предыдущих релизов команды.



Адвокат команды, Howard King, утверждает, что прибыль не могла быть большой, если бы она вообще была, выпустит Warner этот альбом.



«Мы верим, что присяжные придут к выводу, что лейбл не смог представить необходимые доказательства». И добавил, что "The Stage" стал коммерческим разочарованием. WBR потеряли бы деньги, затраченные на рекламу.



"The Stage" вышел в ноябре и попал на четвертую строчку с показателем в 76 000 копий, что в половину меньше результатов двух предыдущих альбомов.







+1 -3





просмотров: 370