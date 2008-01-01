сегодня



AVENGED SEVENFOLD представили новую сцену AVENGED SEVENFOLD в ходе выступления седьмого января в Дублине представили новые сценические декорации. Тур проходит при участии IN FLAMES и DISTURBED. В создании этого оформления коллектив работал с продюсерами Cirque Du Soleil.







































+0 -1



просмотров: 268

