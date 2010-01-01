AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми

AVENGED SEVENFOLD решили не ходить на Грэмми в качестве протеста против решение организаторов не показывать в телетрансляции вручение премии в жанре "Best Rock Song". На вопрос одного из фанатов в Твиттере, что они чувствуют по поводу номинации на Грэмми, музыканты ответили:
«Честь. Но увы, они решили вырезать вручение 'Best Rock Song' из телетрансляции, поэтому мы не пойдем. Может как-нибудь в другой раз...»
YNWA
Thrashold
Зато блять будут показывать все over 9000 динаковых номинаций в стиле рэп, и лизать анусы всяким дегенератам типа Кени Веста
Правильно все сделали, пошла эта мусорка нахуй
EMH
KILL GRAVE
Stumme_worte
Группа права, достойный ответ, а как иначе?
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