28 янв 2018



AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми AVENGED SEVENFOLD решили не ходить на Грэмми в качестве протеста против решение организаторов не показывать в телетрансляции вручение премии в жанре "Best Rock Song". На вопрос одного из фанатов в Твиттере, что они чувствуют по поводу номинации на Грэмми, музыканты ответили:



«Честь. Но увы, они решили вырезать вручение 'Best Rock Song' из телетрансляции, поэтому мы не пойдем. Может как-нибудь в другой раз...»

















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