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Делюкс-издание AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой 15 декабря состоится выход делюкс-версии последнего альбома AVENGED SEVENFOLD, "The Stage", которая будет издана на двух дисках: на первый войдет оригинальная запись, а на второй — все ранее опубликованные кавер-версии, записанные в ходе работы над новым материалом, песня "Dose" и четыре концертных трека с выступления в Лондоне ("The Stage", "Paradigm", "Sunny Disposition" и "God Damn").















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