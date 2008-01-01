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Гитарист AVENGED SEVENFOLD : «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно» Испанское издание Goetia Media недавно провело интервью с гитаристом AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance'ом — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, обращает ли он внимание на «хэйтеров»:



«Если честно, то никто из них меня не волнует. С первого дня нашего существования они появились. Первый обзор на нашу группу написали, когда мы только выпустили первый ЕР, а мне было 17, небольшой журнал написал про нас статью, и мы стали лучшей записью месяца, а также худшей записью месяца. В одном журнале мы выиграли две награды: как лучшая пластинка и как худшая. По состоянию на настоящий момент времени я невероятно этому рад, потому что если люди ненавидят то, что ты делаешь, это означает, что ты прав. Это означает, что тебя замечают, это означает, что у них есть мнение на твой счёт. Не все будут тебя любить. Не всем нравится то, что ты делаешь, и ты увидишь многих, которые не хотят отпускать ту группу, что они любили. Они не хотят двигаться вперёд. Они не хотят, чтобы появлялось что-то новое, они боятся перемен. Они боятся появления новых команд в их жанрах. Они просто боятся перемен. "О, эта группа полный отстой. Они никогда не будут так же хороши, как N". Но реальность в том, что на большинстве фестивалей мы хэдлайнеры и продаём концерты по всему миру. Мы выпустили неожиданно для всех альбом, который называют самым плохим по продажам нашим диском, и он по-прежнему остаётся одним из самых заметных релизов в рок-музыке за год во всём мире, и это наш худший альбом. Я считаю, что пока у людей есть чёткое мнение на наш счёт, неважно, нравится им или нет, так вот до тех пор, пока она есть, мы всё делаем верно».



Смогут ли AVENGED SEVENFOLD заменить такие команды, как BLACK SABBATH и SCORPIONS на месте хэдлайнеров фестивалей:



«Сложно сказать. Нам крайне повезло, что мы играем те концерты, которые играем. Но главное для таких групп, как мы, — это выйти и выдать лучшее, на что мы способны. Это означает, что нужно рвать всё в клочья, играть на полную и отработать цену на билеты. Необходимо давать шоу. Многим потребовалось много времени для того, чтобы оказаться там, где они есть сейчас. IRON MAIDEN и METALLICA сейчас куда важнее и известнее, чем когда-либо ранее. Они играют по стадионам по всей планете. Несмотря на то, что, казалось бы, пик был тогда, когда их крутили на радио или MTV, по факту они сейчас куда более известны, потому что постоянно дают концерты, и люди прекрасно знают, что получат от них отличное шоу. Ты получил новое поколение. Отцы приводили тех, кто уже стал отцами, которые привели своих детей и всю семью на эти шоу. Вот почему сейчас столько людей на концертах. Что касается нас, то мы ещё молоды. Мы должны выходить и отдаваться по полной программе. Я верю в то, что если мы сможем сохранить подобную отдачу и просуществуем столько же, сколько существуют эти классические группы, то в один прекрасный момент у нас будет такое же наследие, какое есть и у них».















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