15 сен 2018



Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD опубликовали фрагмент композиции "Mad Hatter", которая будет включена в саундтрек к "Call Of Duty: Black Ops 4". Этот трек также войдет и в новый ЕР коллектива, содержащий все песни, написанные для франшизы "Call Of Duty: Black Ops".







Our new song "Mad Hatter" arrives Monday... pic.twitter.com/gClL8qArb1 — Avenged Sevenfold (@TheOfficialA7X) September 14, 2018









