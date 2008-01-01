Новое видео AVENGED SEVENFOLD

AVENGED SEVENFOLD представили публике свой новый видеоклип на песню "God Damn" - его можно оценить ниже. Этот трек взят из последнего альбома команды, "The Stage", увидевшего свет в прошлом октябре. Съёмки видео прошли в феврале, под руководством режиссёра Anders Rostad'a и при участии поклонников группы, выступавших в роли концертной массовки.
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