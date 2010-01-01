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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа В недавнем разговоре с Metal Hammer у вокалиста AVENGED SEVENFOLD Mr. Shadows'a спросили о том, напрягает ли его, что некоторые музыкальные сайты любят «вырывать фразы из контекста», на что он ответил:



«Меня реально напрягает, когда происходит что-то крутое или актуальное, и об этом не пишут ни строчки. В то же время они берут какую-то фразу из случайного интервью и вырывают всё из контекста ради хайпа. Слепые следуют за слепыми. Если один сайт обращает внимание на это, то потом это расползается по всем. Почему бы не писать свои собственные статьи? Я бы хотел, чтобы пресса и фанаты больше внимания обращали на песни, чем на всякую хрень с ними связанную. Многие группы взлетают или проваливаются из-за первоначального настроения. Например, ты можешь видеть одну статью с определённым мнением, которая распространена повсюду и доминирует над контентом. Я бы хотел, чтобы люди думали сами. Подобное не особо распространено в наши дни».











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