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*Avenged Sevenfold*



13 ноя 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

9 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

24 сен 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса

21 сен 2018 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD

13 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty

24 июл 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD отменили тур

1 июн 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре

23 мар 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD могут начать работу осенью

28 янв 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми

18 янв 2018 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 янв 2018 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD

9 дек 2017 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

6 дек 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят акустический альбом

20 ноя 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно»

20 окт 2017 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома

8 окт 2017 : 		 Делюкс-издание AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

6 окт 2017 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от AVENGED SEVENFOLD

8 сен 2017 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от AVENGED SEVENFOLD

30 авг 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD пойдут в суд зимой

26 авг 2017 : 		 Кавер-версия THE BEACH BOYS от AVENGED SEVENFOLD

22 авг 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о последнем альбоме: «Это наш панково-прогрессивный "Dark Side Of The Moon"»

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия DEL SHANNON от AVENGED SEVENFOLD

14 июл 2017 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

1 июл 2017 : 		 Кавер-версия MR. BUNGLE от AVENGED SEVENFOLD

9 июн 2017 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

5 май 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD рад возвращению Zack'a к OZZY

26 апр 2017 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

21 апр 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD сняли новый клип

24 мар 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD об участниках METALLICA

16 мар 2017 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD на BBC Radio 1

22 фев 2017 : 		 Один из работников погиб при разборе сцены AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2017 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

4 фев 2017 : 		 Колыбельные от AVENGED SEVENFOLD

1 фев 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о работниках лейбла: «Они просто конченые дураки»

20 янв 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о Трампе

9 янв 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD представили новую сцену

23 дек 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD помогли работникам Team Rock

9 дек 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD: «Мы немного ревнуем к METALLICA»

3 дек 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD хотят запретить WARNER MUSIC выпуск сборника

23 ноя 2016 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сборнике лучших песен

13 ноя 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD пояснил, что имел ввиду говоря о «смешанных чувствах»

12 ноя 2016 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «У нас смешанные чувства от показателей в чартах»

7 ноя 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD в чартах

28 окт 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD в чартах

28 окт 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD выступили на крыше

27 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2016 : 		 Сборник AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

17 окт 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню

13 окт 2016 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 сен 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD не испугались погоды

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

30 авг 2016 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

19 авг 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD впервые выступили с новым ударником

23 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик AVENGED SEVENFOLD рассказал подробности своего увольнения

2 апр 2016 : 		 Фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD

14 янв 2016 : 		 AVENGED SEVENFOLD начнут запись в феврале

4 дек 2015 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме

7 ноя 2015 : 		 Новая композиция AVENGED SEVENFOLD

7 ноя 2015 : 		 Фрагмент трека AVENGED SEVENFOLD

5 ноя 2015 : 		 AVENGED SEVENFOLD представили барабанщика

30 окт 2015 : 		 Инструментальный трек AVENGED SEVENFOLD в Call Of Duty

2 окт 2015 : 		 AVENGED SEVENFOLD нашли барабанщика больше года назад

24 июл 2015 : 		 AVENGED SEVENFOLD расстались с барабанщиком

27 май 2015 : 		 Тизер нового DVD AVENGED SEVENFOLD

31 янв 2015 : 		 AVENGED SEVENFOLD не вернутся к металкору

31 окт 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD планируют выпустить DVD

31 окт 2014 : 		 ARIN ILEJAY: «Лучший барабанщик в истории хэви метала - LARS ULRICH"

27 окт 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD приступят к сочинению летом

25 окт 2014 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD учит играть в "Hail To The King: Deathbat"

16 сен 2014 : 		 Трейлер новой игры AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2014 : 		 Новое старое видео AVENGED SEVENFOLD

29 июл 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD не испытывают недостатка во вдохновении

23 июл 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD вернули контроль над своим Twitter-аккаунтом

4 июл 2014 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

25 июн 2014 : 		 Детали переиздания альбома AVENGED SEVENFOLD

24 июн 2014 : 		 Превью саундтрека к игре AVENGED SEVENFOLD

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

15 май 2014 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

6 май 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD о самоубийстве фаната

3 апр 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD: сборы в Южной Америке

29 мар 2014 : 		 AVENGED SEVENFOLD планируют переиздание первого альбома

25 фев 2014 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

17 дек 2013 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Cравнение с METALLICA — это очень хороший комплимент!»

16 дек 2013 : 		 Мультсериал от AVENGED SEVENFOLD

10 дек 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о мультсериале и предстоящей игре

18 ноя 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Завистники, идите к чёрту!»

12 ноя 2013 : 		 AVENGED SEVENFOLD в 'KROQ Presents Fright Night'

7 ноя 2013 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

5 ноя 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сравнениях с METALLICA

15 окт 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: "Robb Flynn тот старпер, который может говорить все, что хочет"

9 окт 2013 : 		 Копируют ли AVENGED SEVENFOLD логотип MACHINE HEAD?

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления AVENGED SEVENFOLD

13 сен 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD ответил фронтмену MACHINE HEAD

12 сен 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поздравил AVENGED SEVENFOLD с успехом их «кавер-альбома»

20 авг 2013 : 		 Новый альбом AVENGED SEVENFOLD доступен для прослушивания

16 авг 2013 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

14 авг 2013 : 		 Трейлер к мультсериалу AVENGED SEVENFOLD

20 июл 2013 : 		 AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню

16 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD

15 июл 2013 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

8 июл 2013 : 		 Семпл новой песни AVENGED SEVENFOLD

2 июл 2013 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме

27 июн 2013 : 		 Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет в августе

11 июн 2013 : 		 Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD

2 июн 2013 : 		 AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео из студии

10 май 2013 : 		 Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD

10 янв 2013 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD рассказал о съемках "Carry On"

21 дек 2012 : 		 AVENGED SEVENFOLD начнут запись в январе

19 ноя 2012 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме

13 ноя 2012 : 		 Клип AVENGED SEVENFOLD из новой Call Of Duty

7 ноя 2012 : 		 Колыбельные AVENGED SEVENFOLD

10 окт 2012 : 		 Участники AVENGED SEVENFOLD стали гостями на альбоме рэпера MACHINE GUN KELLY

25 сен 2012 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD войдет в игру 'Call Of Duty: Black Ops II'

29 июн 2012 : 		 AVENGED SEVENFOLD начнут работу над новым материалом осенью

20 мар 2012 : 		 Mike Portnoy: «Если AVENGED SEVENFOLD когда-нибудь потребуются моя помощь или мои услуги, я с удовольствием помогу им снова»

23 дек 2011 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD перенёс операцию на колене

8 сен 2011 : 		 AVENGED SEVENFOLD собирают пожертвования для полиции и пожарных в память об 11 сентября

28 авг 2011 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом барабанщике: “Он наш пацан”

24 авг 2011 : 		 AVENGED SEVENFOLD пока что не собираются записывать новый альбом

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

10 май 2011 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

9 май 2011 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о "Not Ready To Die"

5 май 2011 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

23 апр 2011 : 		 DUFF MCKAGAN исполнил классику GUNS N' ROSES с AVENGED SEVENFOLD

22 апр 2011 : 		 VINNIE PAUL исполнил классику PANTERA с AVENGED SEVENFOLD

1 апр 2011 : 		 AVENGED SEVENFOLD впервые исполнили "Save Me"

27 янв 2011 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

21 янв 2011 : 		 Видео с первого выступления AVENGED SEVENFOLD с новым ударником

20 янв 2011 : 		 AVENGED SEVENFOLD взяли барабанщика CONFIDE

22 дек 2010 : 		 Менеджер AVENGED SEVENFOLD: «Было запланировано, что PORTNOY будет выступать с группой только в 2010-м»

20 дек 2010 : 		 AVENGED SEVENFOLD: «Настало время найти другого барабанщика»

18 дек 2010 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: PORTNOY был «слишком рад» разрыву с DREAM THEATER

8 окт 2010 : 		 MIKE PORTNOY: «Я останусь с AVENGED SEVENFOLD до конца альбомного цикла»

11 авг 2010 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о первом концерте нового тура

2 авг 2010 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

26 июл 2010 : 		 AVENGED SEVENFOLD впервые отыграли с барабанщиком DREAM THEATER

23 июл 2010 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

19 июл 2010 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD без цензуры

17 июл 2010 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

16 июл 2010 : 		 Официальное видео с лирикой от AVENGED SEVENFOLD

9 июл 2010 : 		 Винил с новым альбомом AVENGED SEVENFOLD выйдет в сентябре

15 июн 2010 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD

10 июн 2010 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD умер от случайной передозировки

7 июн 2010 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома AVENGED SEVENFOLD

31 май 2010 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом сингле

11 май 2010 : 		 Первый аудиосемпл AVENGED SEVENFOLD с барабанщиком DREAM THEATER

8 май 2010 : 		 Новый сингл AVENGED SEVENFOLD выйдет в мае

20 апр 2010 : 		 AVENGED SEVENFOLD завершили запись альбома

18 фев 2010 : 		 AVENGED SEVENFOLD пригласили барабанщика DREAM THEATER для записи нового альбома

29 дек 2009 : 		 Ударник AVENGED SEVENFOLD найден мертвым

16 ноя 2009 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над «самым личным и эпичном альбомом»

12 авг 2008 : 		 Концертный альбом от AVENGED SEVENFOLD

6 апр 2008 : 		 AVENGED SEVENFOLD запишут для DVD концерт в Лонг Бич

21 мар 2008 : 		 AVENGED SEVENFOLD запишут один из концертов для выпуска DVD

27 янв 2008 : 		 AVENGED SEVENFOLD выступят на разогреве IRON MAIDEN в Европе

14 сен 2007 : 		 Новый сингл AVENGED SEVENFOLD на следующей неделе

6 сен 2007 : 		 Обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD

30 авг 2007 : 		 Выход нового альбома AVENGED SEVENFOLD задерживается

19 авг 2007 : 		 Доступен фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2007 : 		 Трек-лист и тизер нового альбома AVENGED SEVENFOLD

5 июл 2007 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят концертный DVD

7 июн 2007 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпускают DVD в июле

1 июл 2006 : 		 Опубликован видеоклип AVENGED SEVENFOLD "Seize The Day"

5 июн 2006 : 		 Опубликован кавер PANTERA "Walk" в исполнении AVENGED SEVENFOLD

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

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В недавнем разговоре с Metal Hammer у вокалиста AVENGED SEVENFOLD Mr. Shadows'a спросили о том, напрягает ли его, что некоторые музыкальные сайты любят «вырывать фразы из контекста», на что он ответил:

«Меня реально напрягает, когда происходит что-то крутое или актуальное, и об этом не пишут ни строчки. В то же время они берут какую-то фразу из случайного интервью и вырывают всё из контекста ради хайпа. Слепые следуют за слепыми. Если один сайт обращает внимание на это, то потом это расползается по всем. Почему бы не писать свои собственные статьи? Я бы хотел, чтобы пресса и фанаты больше внимания обращали на песни, чем на всякую хрень с ними связанную. Многие группы взлетают или проваливаются из-за первоначального настроения. Например, ты можешь видеть одну статью с определённым мнением, которая распространена повсюду и доминирует над контентом. Я бы хотел, чтобы люди думали сами. Подобное не особо распространено в наши дни».



AVENGED SEVENFOLD Singer Blasts Music News Web Sites Which



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