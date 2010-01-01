AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

AVENGED SEVENFOLD опубликовали обновленную версию недавно выпущенной песни "Mad Hatter".
M. Shadows: «Всем приветики! Надеюсь у вас все наотличненько! Просто хотел сообщить о ситуации с "Mad Hatter" — мы видели, что многих разочаровало сведение этого трека и полностью с вами согласны! Мы старались всеми способами сделать все хорошо, но сжатие потокового аудио и радио сделали свое дело. Я услышал наш трек на радио и подумал: "вот же ж х..!" Но хорошая новость в том, что мы живем в мире, где все быстро поправить не является большой проблемой и мы это сделали. По ссылке выше вы можете послушать или скачать обновленную версию этого трека!»
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