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Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD, которое состоялось 12 февраля в Германии, доступно для просмотра ниже. Оно прошло без басиста Johnny Christ'a (его заменил техник), так как он находится дома из-за рождения ребенка. http://avengedsevenfold.com











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