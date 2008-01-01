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Гитарист AVENGED SEVENFOLD о Трампе В ходе недавнего интервью The Irish Times у гитариста AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance'a спросили, как для него звучит словосочетание «президент Дональд Трамп»:



«Это очень пугающая фраза. Время покажет, но я могу лишь надеяться, что американцы и люди во всём мире, невзирая на то, кто их президент, будут держать связь. Потому что у меня контакты с людьми по всему миру, и влиять можно лишь на сегодня и на завтра. Это действительно меня касается. Этот человек [Трамп] может делать то, что хочет, но до тех пор, пока основная масса людей будет вместе и будет относиться друг к другу хорошо, всё остальное не будет иметь большого значения».







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