сегодня



DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"



DARK ANGEL целиком исполнили материал альбома "Darkness Descends" в рамках концерта восьмого июня в Underworld, London, United Kingdom:



01. Time Does Not Heal

02. Never To Rise Again

03. Extinction-Level Event

04. No One Answers

05. Circular Firing Squad

06. Darkness Descends

07. The Burning Of Sodom

08. Hunger Of The Undead

09. Merciless Death

10. Death Is Certain (Life Is Not)

11. Black Prophecies

12. Perish In Flames



Видео полного выступления доступно ниже.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 15