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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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In Flames

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23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

4 июн 2025 : 		 IN FLAMES выступили с новым барабанщиком

30 май 2025 : 		 IN FLAMES нашли барабанщика

28 май 2025 : 		 IN FLAMES расстались с барабанщиком

1 апр 2025 : 		 Mikael Stanne выступит с IN FLAMES

2 дек 2024 : 		 Концертное видео IN FLAMES

10 июн 2024 : 		 CHRIS BRODERICK: «В IN FLAMES свободы больше, чем в MEGADETH»

3 июн 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Нынешний состав прекрасен!»

5 май 2024 : 		 Юбилейные винилы IN FLAMES выйдут летом

21 апр 2024 : 		 Гитарист IN FLAMES исполняет RATT, KING DIAMOND, YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было»

24 фев 2024 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

9 фев 2024 : 		 Визуальный ряд от IN FLAMES

18 янв 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «У нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное»

28 окт 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»

29 авг 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

23 авг 2023 : 		 Документальный фильм от IN FLAMES

24 июл 2023 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»

8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

30 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES
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Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES



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Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES, состоявшегося в рамках фестиваля Graspop 2025, доступно для просмотра ниже.




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