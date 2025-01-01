Arts
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 30
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности

4 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT
DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT



zoom
Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER, в рамках которого он отметил 40-летие альбома "Balls to the Wall", доступно для просмотра ниже:

Fast as a Shark (Accept song)
Living for Tonite (Accept song)
Midnight Mover (Accept song)
Balls to the Wall (Accept song)
London Leatherboys (Accept song)
Fight It Back (Accept song)
Head Over Heels (Accept song)
Losing More Than You've Ever Had (Accept song)
Love Child (Accept song)
Turn Me On (Accept song)
Losers and Winners (Accept song)
Guardian of the Night (Accept song)
Winterdreams (Accept song) (with Doro Pesch)
Princess of the Dawn (Accept song)
Up to the Limit (Accept song)
Burning (Accept song)




