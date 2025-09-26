Arts
26 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»

22 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге

7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами
|||| сегодня

UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью сказал, что с годами его голос становится только сильнее:

«Когда у нас появилось новое агентство по бронированию и они начали работать над европейским туром, они спросили: "Да, сколько концертов вы можете дать?" Я ответил: "Да, пять-шесть подряд, без проблем". Они такие: "Что?" Я сказал: "Да, вообще никаких проблем. Я могу это сделать". И они такие: "Хм... Хорошо". И, конечно, это значительно удешевляет все гастроли — у тебя нет выходных и бла-бла-бла. Итак, начинаем. Поехали. И для меня это еще и некая странность с моим голосом. По-моему, лучше давать больше концертов подряд, чем два, один выходной, три, еще один выходной. Для меня это неправильный способ [устраивать выходные]. Я знаю, это прозвучит странно, но у меня это работает… В этом-то и дело. Это как мускул.… И еще, в группе с U.D.O. все счастливы, что мы не просто отыграли два концерта, а потом взяли выходной, может быть, два выходных, три концерта, или как там. И, да, продолжаем в том же духе. Ты начинаешь по-настоящему увлекаться процессом. И в группе процесс нравится всем!»




26 сен 2025
Rutger
Петер Балтес после 6-го концерта подряд: "А в Ассерт сейчас ужин - макароны!"
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
