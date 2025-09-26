сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью сказал, что с годами его голос становится только сильнее:



«Когда у нас появилось новое агентство по бронированию и они начали работать над европейским туром, они спросили: "Да, сколько концертов вы можете дать?" Я ответил: "Да, пять-шесть подряд, без проблем". Они такие: "Что?" Я сказал: "Да, вообще никаких проблем. Я могу это сделать". И они такие: "Хм... Хорошо". И, конечно, это значительно удешевляет все гастроли — у тебя нет выходных и бла-бла-бла. Итак, начинаем. Поехали. И для меня это еще и некая странность с моим голосом. По-моему, лучше давать больше концертов подряд, чем два, один выходной, три, еще один выходной. Для меня это неправильный способ [устраивать выходные]. Я знаю, это прозвучит странно, но у меня это работает… В этом-то и дело. Это как мускул.… И еще, в группе с U.D.O. все счастливы, что мы не просто отыграли два концерта, а потом взяли выходной, может быть, два выходных, три концерта, или как там. И, да, продолжаем в том же духе. Ты начинаешь по-настоящему увлекаться процессом. И в группе процесс нравится всем!»







