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Dirkschneider

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Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG



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"Dead Man's Hand", новое видео группы DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Babylon, выходящего третьего октября на Reigning Phoenix Music (RPM).

DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: «'Dead Man's Hand' имеет необычный генезис: изначально написанная Manuela на фортепиано, демо-версия состояла только из вокала и фортепиано. Затем песня была нота в ноту перенесена на гитару и Hammond -орган. Результат получился уникальным: напористый гитарный рифф с жестким органным аккомпанементом подкрепляет вокал Udo, который, по его собственному признанию, является для него исключительным. Дальнейшие вокальные сюрпризы от Peter и Manuela, а также позитивный «good time chorus» завершают картину необычной песни».




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6 авг 2025
Corpsegrinder04
Ну хз. В моменте когда соска начинает петь , музыкальное ощущение вызывает ностальгию , как будто в денди играешь и босса какого-то пиздишь.
6 авг 2025
olly71
мимо . всё что запомнилось это уже пустая бутылка вина .
6 авг 2025
M
Mad Katz
Зато со штрихом у Балтеса до сих пор всё в порядке.
просмотров: 274

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