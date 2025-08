сегодня



Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG



"Dead Man's Hand", новое видео группы DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Babylon, выходящего третьего октября на Reigning Phoenix Music (RPM).



DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: «'Dead Man's Hand' имеет необычный генезис: изначально написанная Manuela на фортепиано, демо-версия состояла только из вокала и фортепиано. Затем песня была нота в ноту перенесена на гитару и Hammond -орган. Результат получился уникальным: напористый гитарный рифф с жестким органным аккомпанементом подкрепляет вокал Udo, который, по его собственному признанию, является для него исключительным. Дальнейшие вокальные сюрпризы от Peter и Manuela, а также позитивный «good time chorus» завершают картину необычной песни».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 274